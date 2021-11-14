Гинцбург рассказал, как часто нужно ревакцинироваться "Спутником лайт"
По словам учёного, сегодня, в условиях штамма "дельта", ревакцинация крайне важна.
Фото © ТАСС / Николай Тришин
Ревакцинироваться "Спутником лайт" в условиях штамма "дельта" нужно каждые шесть месяцев. Об этом рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам учёного, сегодня, в условиях штамма "дельта", ревакцинация крайне важна.
"В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником лайт", с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев", — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".
Специалист добавил, что если будет какой-нибудь другой штамм, то ситуация может поменяться в зависимости от его свойств. Глава центра Гамалеи отметил, что у человека спустя полгода после прививки, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, понижается уровень антител. Поэтому и нужно ревакцинироваться.
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