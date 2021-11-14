Скончался отец российской и грузинской певицы Тамары Гвердцители. Об этом сама артистка сообщила на странице в "Инстаграме".

"У тебя такое открытое сердце и душа нараспашку, крепись, Тамрико, прими искренние соболезнования", — написал Александр Буйнов.

Ранее стало известно, что отец певицы Жасмин умер от коронавируса сразу вслед за её бабушкой. Сначала его лечили в Дербенте, потом перевезли в Москву, но было уже слишком поздно.