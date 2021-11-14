"Большое горе": Певица Тамара Гвердцители сообщила о смерти отца
Коллеги народной артистки России выразили свои соболезнования.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Скончался отец российской и грузинской певицы Тамары Гвердцители. Об этом сама артистка сообщила на странице в "Инстаграме".
"Вчера (12 ноября. — Прим. Лайфа) не стало папы. Царствие Небесное... Большое горе", — написала певица.
Артистка не уточнила, что стало причиной смерти Михаила Павловича Гвердцители.
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Поклонники и коллеги певицы выразили свои соболезнования.
"У тебя такое открытое сердце и душа нараспашку, крепись, Тамрико, прими искренние соболезнования", — написал Александр Буйнов.
"Наши искренние соболезнования", — пишет Иосиф Пригожин.
"Царствие Небесное папе. Мои самые искренние соболезнования…" — отреагировал Денис Клявер.
"Упокой, Господи, его душу…" — написал Стас Михайлов.
Ранее стало известно, что отец певицы Жасмин умер от коронавируса сразу вслед за её бабушкой. Сначала его лечили в Дербенте, потом перевезли в Москву, но было уже слишком поздно.
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