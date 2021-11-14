Мбаппе стал первым игроком сборной Франции за 63 года, оформившим покер

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил четыре гола в ворота команды Казахстана. Подопечные Дидье Дешама победили со счётом 8:0 и вышли на чемпионат мира – 2022.

Форвард ПСЖ стал первым игроком с 1958 года, кто смог оформить покер в матче за национальную сборную. 63 года назад это удалось Жюсту Фонтену в матче с Западной Германией.

Также в ворота сборной Казахстана дубль сделал Карим Бензема, по голу забили Антуан Гризманн и Адриан Рабьо.

Ещё одной сборной, вышедшей на ЧМ-2022, стала Бельгия. Подопечные Роберто Мартинеса выиграли у Эстонии со счётом 3:1.