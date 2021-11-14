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Мбаппе стал первым игроком сборной Франции за 63 года, оформившим покер

Форвард ПСЖ повторил достижение Жюста Фонтена, который в 1958 году забил четыре гола команде Западной Германии.

13 ноября, 23:37

Фото © Twiiter / equipedefrance

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил четыре гола в ворота команды Казахстана. Подопечные Дидье Дешама победили со счётом 8:0 и вышли на чемпионат мира – 2022.

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Форвард ПСЖ стал первым игроком с 1958 года, кто смог оформить покер в матче за национальную сборную. 63 года назад это удалось Жюсту Фонтену в матче с Западной Германией.

Также в ворота сборной Казахстана дубль сделал Карим Бензема, по голу забили Антуан Гризманн и Адриан Рабьо.

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Ещё одной сборной, вышедшей на ЧМ-2022, стала Бельгия. Подопечные Роберто Мартинеса выиграли у Эстонии со счётом 3:1.

Напомним, сборная России проведёт решающий матч отбора ЧМ-2022 14 ноября против Хорватии. Начало в 17:00 по московскому времени. Россияне возглавляют таблицу отборочной группы H, набрав в девяти матчах 22 очка. На второй позиции Хорватия, у которой 20 баллов. У Словакии и Словении по 11 очков. В активе Мальты и Кипра по пять баллов. Прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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