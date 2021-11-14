Ляп Филимонова, позор в Мариборе и триумф в Уэльсе: Вспоминаем самые яркие решающие матчи сборной России В истории нашей команды бывало немало по-настоящему памятных игр, а были и, напротив, блестящие победы, которые выводили нас на крупные турниры. 13 ноября, 21:40 Вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов (1999 год) и защитник Вадим Евсеев (2003 год). Фото © Getty Images / Martin Rose / Bongarts, ТАСС / Дмитрий Солнцев

Сборной России по футболу осталось сделать буквально один шаг для того, чтобы уже следующей зимой оказаться в числе участников чемпионата мира в Катаре. Команда Валерия Карпина на всех парах мчится к главному турниру четырёхлетия, но впереди сложнейшее испытание — встреча с командой Хорватии. И далеко не всегда в истории наша сборная выходила победителем из матчей, в которых решалась судьба путёвки на крупный турнир. Вспомним же самые яркие игры.

9 октября 1999 года. Россия – Украина. Фатальная ошибка Филимонова

Прошло уже 22 года, а российские болельщики никак не могут забыть знаменитый матч против Украины в "Лужниках". Тогда команда Олега Романцева на всех парах стремилась попасть на Евро-2000 в Бельгию и Нидерланды, выдав сумасшедшую серию из шести побед подряд, включая выездной триумф над чемпионами мира (французами). Решиться всё должно было именно в Москве в игре против ближайших соседей. К слову, подопечные Йожефа Сабо тогда шли на первом месте в группе и также не хотели пропускать кого-то вперёд.

Для прямого выхода на Евро-2000 сборной России нужна была только победа. Именно она выводила бы нас на первое место в группе вне зависимости от результата матча Франция – Исландия. Для действующих чемпионов мира это тоже мог быть катастрофический провал, если бы они остались за бортом турнира.

И тогда мы забили первыми. А отличился не кто-нибудь, а Валерий Карпин — действующий тренер сборной России. Но дальше случилось необъяснимое... Шевченко исполнял штрафной с достаточно большой дистанции, казавшийся не таким опасным, однако на помощь Украине пришёл наш вратарь Александр Филимонов, который допустил фатальную ошибку. В итоге 1:1 — Украина отправляется в стыки, Франция едет на Евро, а мы написали ещё одну чёрную страницу нашего футбола.

— Мы в тишине идём под трибуны, все молчат. Вдруг Саня Филимонов начинает, как во сне, извиняться. Слёзы в его глазах помню. Тут ребята как проснулись, успокаивают: мол, всё равно мы все вместе, а футбол — всего лишь игра… Но в таких ситуациях слов не слышишь. Никаких упрёков не было. Все в прострации, — вспоминал Виктор Онопко.

19 ноября 2003 года. Уэльс – Россия. Евсеев сначала забивает, а потом матерится

Через четыре года мы отбирались на Евро-2004. Вообще, тот отборочный цикл был одним из самых странных. Мы лихо обыгрывали Швейцарию в Черкизове, но в то же время сенсационно проигрывали Албании и Грузии. Во время матча с последними на стадионе гас свет и назначали переигровку. Мистических историй хватит на целый роман.

Команда, которой сначала руководил Валерий Газзаев, а затем взял под управление Георгий Ярцев, сумела пробиться в стыки, где вышла на сборную Уэльса. Если вам кажется, что соперник не самый грозный, то вы сильно ошибаетесь: Райан Гиггз и Робби Сэвидж — в составе, Марк Хьюз — на тренерском мостике. Имена достаточно серьёзные.

В первом матче команды сыграли 0:0, а вот во втором нам повезло куда больше. Переполненный стадион "Миллениум" гнал валлийцев вперёд как мог, но все планы Уэльса сломал Вадим Евсеев. Он замкнул подачу Ролана Гусева со штрафного и подарил всей России надежду на Евро-2004. В итоге мы поехали в Португалию, а сам Евсеев после матча в порыве эмоций прокричал в камеру далеко не самые приличные слова.

— *** вам! — крикнул Евсеев.

12 октября 2005 года. Словакия – Россия. Унылые нули

Ещё одна грустная страница в истории нашей сборной. Тогда мы изо всех сил стремились попасть в Германию на чемпионат мира 2006 года. По пути нашу сборную ждал один из самых позорных матчей в её истории — провальная встреча со сборной Португалии, в которой мы проиграли 1:7. Блистал тогда ещё совсем молодой Криштиану Роналду, а наши не могли ничего сделать с мощными португальцами.

Но решалась судьба сборной не в Лиссабоне, а в Братиславе, где наши играли против Словакии в матче последнего тура. Перед встречей мы уступали лишь по дополнительным показателям, и команде Юрия Сёмина была нужна лишь победа. Увы, но добиться её сборная России не сумела. Вместо этого — унылые и скучные нули на табло, которые отправили Словакию в стыковые матчи, а нас — домой.

21 ноября 2007 года. Андорра – Россия. Гол Сычёва и подарок Хорватии

Отборочный цикл на Евро-2008 — время, когда нашу сборную взял Гус Хиддинк. И по сей день его обожают в нашей стране и считают лучшим тренером в истории. Ведь то, что наши сделали в Австрии и Швейцарии, забыть невозможно до сих пор, однако путь на турнир был крайне сложным. А решалось всё в последнем туре.

Перед этим, правда, были историческая победа над Англией в "Лужниках", когда Роман Павлюченко за день стал героем нации, и катастрофическое поражение в Израиле. Решалось всё для нас не только в матче против Андорры, но и в игре Англия – Хорватия, где мы болели за последних.

Неожиданно тяжело, но своё дело наши сделали благодаря голу Дмитрия Сычёва. А вот то, что случилось на "Уэмбли", иначе как чудом не назовёшь. Хорваты оперативно взяли игру под контроль и вели 2:0 к 14-й минуте, но англичане сумели отыграться во втором тайме. Судьбу матча решил гол Младена Петрича, имя которого на следующий день знала вся Россия. Мы едем на Евро-2008, где станем главной сенсацией турнира!

18 ноября 2009 года. Словения – Россия. "Горе в Мариборе"

Ещё один матч, который невозможно забыть. На чемпионат мира в ЮАР мы просто обязаны были попасть, ведь на груди висела бронза Евро-2008. И если в группе нас опередила Германия, то в стыках мы пропустили вперёд сборную Словении. Тогда не было ясно, чего от неё ждать.

В первой игре мы победили 2:1, но вот встреча в Мариборе завершилась для нас полным фиаско. Автором решающего мяча стал Златко Дедич, который подарил праздник всей Словении и волну негатива нашей стране. Тогда болельщики требовали переигровки, а по телевидению говорили о кальянах и расслабленной атмосфере наших футболистов перед игрой. Матч стал последним официальным для Гуса Хиддинка, с которым уходила славная эпоха.

14 ноября 2021 года. Хорватия – Россия

Не сказать, что на остальные крупные турниры мы отбирались спокойно. Бывали и непростые моменты, как в 2015-м перед Евро-2016, а бывали и уверенные выходы из группы, как на Евро-2020. Теперь же ситуация у команды Валерия Карпина непростая. Она пока что идёт на первом месте, но впереди матч года.

Сборной России нужно кровь из носу не проиграть Хорватии на выезде. Попадать в стыки, как вы понимаете, нам не надо. Там нам снова может достаться условная Словения и новый Марибор. Особенно с новой и достаточно запутанной системой проведения этих самых матчей. А пролетать мимо Катара нашей команде явно не хочется. Тем более что последние игры подшефных Карпина начинают радовать болельщиков.

Авторы Шамиль Гаджиев