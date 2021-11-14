"Трещина в ребре": Бородина получила серьёзную травму после падения на "Ледниковом периоде"
После неудачи телеведущая не смогла сдержать эмоций и заплакала. Тем не менее она намерена идти дальше.
Фото © Instagram / borodylia
Телеведущая Ксения Бородина упала во время выступления на шоу "Ледниковый период" и получила серьёзную травму. Она выступает в проекте с олимпийским чемпионом 2014 года Дмитрием Соловьёвым.
Темой седьмого выпуска "Ледникового периода", эфир которого состоялся 13 ноября, были мюзиклы. Бородина и Соловьёв выступили под песню "Куплеты администратора" в исполнении Андрея Миронова из фильма "Обыкновенное чудо".
Телеведущая упала в самом конце номера, после чего расплакалась в ожидании оценок жюри. Ксения и Дмитрий заработали 11,64 балла, что стало худшим результатом выпуска среди всех участников. Таким образом, пара вновь попала в номинацию на выбывание.
Мало того что они получили очень низкие оценки, так ещё и досадное падение спровоцировало травму Бородиной. В своём инстаграме телеведущая рассказала поклонникам, что получила трещину в ребре.
"Трещина в ребре. Но ничего, я всё равно буду катать…Не могу оставить это…Хочу идти дальше..." — поделилась Бородина.
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Ранее российская актриса Дарья Мельникова, наиболее известная зрителю по роли Жени в сериале "Папины дочки", рассказала, что бывший муж, актёр Артур Смольянинов, отговаривал её от участия в проекте "Ледниковый период".
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