В Сирии 13 военнослужащих погибли в засаде террористов
В ходе боестолкновения правительственные силы дали отпор радикалам, которые отступили вглубь пустыни.
Фото © ТАСС / Zuma
Минимум 13 военнослужащих сирийской армии и бойцов "Сил национальной обороны" (СНО) погибли от рук террористов в провинции Дейр-эз-Зор. По данным телеканала Al Jadeed, солдаты и ополченцы попали в засаду в районе Мисраб, которую устроили боевики террористической группировки ИГИЛ*.
Как уточняется, в ходе боестолкновения правительственные силы дали отпор радикалам, которые отступили вглубь пустыни. Получившие ранения военнослужащие и бойцы СНО были доставлены в госпиталь.
За последние месяцы террористы заметно активизировались в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс, они совершили несколько нападений на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны, правительственные войска понесли потери. Командование ВС республики перебросило в восточные регионы страны воинские подкрепления с целью проведения антитеррористических операций.
Ранее сообщалось, что в Сирии попытались подорвать колонну российской военной полиции. Безоболочное взрывное устройство сдетонировало перед головным автомобилем, обошлось без пострадавших.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0