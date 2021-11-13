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В Сирии 13 военнослужащих погибли в засаде террористов

В ходе боестолкновения правительственные силы дали отпор радикалам, которые отступили вглубь пустыни.

13 ноября, 20:33

Фото © ТАСС / Zuma

Минимум 13 военнослужащих сирийской армии и бойцов "Сил национальной обороны" (СНО) погибли от рук террористов в провинции Дейр-эз-Зор. По данным телеканала Al Jadeed, солдаты и ополченцы попали в засаду в районе Мисраб, которую устроили боевики террористической группировки ИГИЛ*.

Как уточняется, в ходе боестолкновения правительственные силы дали отпор радикалам, которые отступили вглубь пустыни. Получившие ранения военнослужащие и бойцы СНО были доставлены в госпиталь.

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За последние месяцы террористы заметно активизировались в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс, они совершили несколько нападений на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны, правительственные войска понесли потери. Командование ВС республики перебросило в восточные регионы страны воинские подкрепления с целью проведения антитеррористических операций.

Ранее сообщалось, что в Сирии попытались подорвать колонну российской военной полиции. Безоболочное взрывное устройство сдетонировало перед головным автомобилем, обошлось без пострадавших.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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