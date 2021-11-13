Видео 18+: В метро Москвы мужчина погиб, пытаясь спасти другого пассажира
Трагический инцидент произошёл на станции "Сходненская", на северо-западе столицы.
Кадр из видео © Telegram / "Дептранс Москвы"
В московском метро мужчина погиб, пытаясь спасти другого пассажира. Видео © Telegram / "Дептранс Москвы"
В Москве на станции метро "Сходненская" мужчина пытался спасти прыгнувшего под поезд человека, но погиб сам. Видео с моментом инцидента опубликовано в телеграм-канале Дептранса столицы.
Как видно на кадрах с камер наблюдения, неизвестный хотел прыгнуть на рельсы перед подъезжавшим составом. В момент прыжка его попытался остановить человек, стоявший рядом на платформе. В итоге виновнику происшествия удалось выжить, а его спаситель попал под поезд и скончался.
Выживший с места происшествия скрылся. На поиски отправилась полиция. При этом, как сообщил Лайфу источник, после инцидента в метро мужчина покончил с собой на улице Свободы.
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