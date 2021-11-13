В московском метро мужчина погиб, пытаясь спасти другого пассажира. Видео © Telegram / "Дептранс Москвы"

В Москве на станции метро "Сходненская" мужчина пытался спасти прыгнувшего под поезд человека, но погиб сам. Видео с моментом инцидента опубликовано в телеграм-канале Дептранса столицы.

Как видно на кадрах с камер наблюдения, неизвестный хотел прыгнуть на рельсы перед подъезжавшим составом. В момент прыжка его попытался остановить человек, стоявший рядом на платформе. В итоге виновнику происшествия удалось выжить, а его спаситель попал под поезд и скончался.