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Губернатор Новгородской области ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника

По словам Андрея Никитина, ПЦР-тесты у него отрицательные, однако по правилам некоторое время ему придётся работать дистанционно.

13 ноября, 19:26
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что ушёл на самоизоляцию из-за выявленного коронавируса у родственника.

"На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на ковид. Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы. У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушёл на самоизоляцию", — написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Никитин добавил, что намерен регулярно сдавать ПЦР-тесты, а пока будет работать дистанционно.

"Если всё будет хорошо, после консультаций с медиками буду принимать решение о выходе на работу", — сообщил губернатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил Лайфу, что привился вакциной "Спутник лайт" и получил QR-код.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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