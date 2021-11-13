Губернатор Новгородской области ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника
По словам Андрея Никитина, ПЦР-тесты у него отрицательные, однако по правилам некоторое время ему придётся работать дистанционно.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что ушёл на самоизоляцию из-за выявленного коронавируса у родственника.
"На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на ковид. Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы. У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушёл на самоизоляцию", — написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Никитин добавил, что намерен регулярно сдавать ПЦР-тесты, а пока будет работать дистанционно.
"Если всё будет хорошо, после консультаций с медиками буду принимать решение о выходе на работу", — сообщил губернатор.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил Лайфу, что привился вакциной "Спутник лайт" и получил QR-код.
Комментариев: 0