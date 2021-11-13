Губернатор Новгородской области ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника

"На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на ковид. Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы. У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушёл на самоизоляцию", — написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".