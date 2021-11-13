В РПЦ призвали наказывать за распространение фейков о коронавирусе

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил надежду, что всех, кто распространяет фейки о коронавирусе и вакцинации, начнут наказывать.

"Что касается распространения ложной информации о коронавирусе, это, конечно, печальное явление нашего времени. Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".