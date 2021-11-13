В РПЦ призвали наказывать за распространение фейков о коронавирусе
Ранее в качестве наказания за распространение ложных данных о ковиде в ОПРФ предложили ввести принудительные работы и увеличить сумму штрафов.
Фото © ТАСС / Антон Овчаров
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил надежду, что всех, кто распространяет фейки о коронавирусе и вакцинации, начнут наказывать.
"Что касается распространения ложной информации о коронавирусе, это, конечно, печальное явление нашего времени. Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Лайф сообщал, что в РПЦ выступили за скорейшее введение штрафов за отсутствие QR-кодов. Митрополит Иларион назвал ситуацию общенациональной катастрофой, так как ежедневно в стране гибнет "целый полк".
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