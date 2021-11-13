Депутат объяснил, почему введение QR-кодов на транспорте выгодно для россиян

По мнению героя шоу "Дайте сказать!", мало кому понравится провести отдых лёжа с коронавирусом только потому, что кто-то рядом сидел и кашлял.

Депутат объяснил, почему введение QR-кодов выгодно для россиян. Видео © LIFE

В России необходимо ввести систему обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и для проезда на транспорте, в частности для путешествий на самолётах, уверен первый зампредседателя Комитета молодёжной политики, замруководителя фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

По мнению депутата, от этих мер россияне только выиграют. Сейчас, отправляясь в отпуск, человек не может быть уверен, что рядом с ним не летит пассажир с коронавирусом.

"Взяла, образно говоря, 10 дней или две недели на Красной Поляне покататься. А через три дня у тебя запах пропал, духи не чувствуешь. Только потому, что кто-то рядом сидел кашлял и, может быть, даже и не кашлял", — привёл пример Кастюкевич в эфире шоу "Дайте сказать!".