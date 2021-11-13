Депутат объяснил, почему введение QR-кодов на транспорте выгодно для россиян
По мнению героя шоу "Дайте сказать!", мало кому понравится провести отдых лёжа с коронавирусом только потому, что кто-то рядом сидел и кашлял.
Депутат объяснил, почему введение QR-кодов выгодно для россиян. Видео © LIFE
В России необходимо ввести систему обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и для проезда на транспорте, в частности для путешествий на самолётах, уверен первый зампредседателя Комитета молодёжной политики, замруководителя фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.
По мнению депутата, от этих мер россияне только выиграют. Сейчас, отправляясь в отпуск, человек не может быть уверен, что рядом с ним не летит пассажир с коронавирусом.
"Взяла, образно говоря, 10 дней или две недели на Красной Поляне покататься. А через три дня у тебя запах пропал, духи не чувствуешь. Только потому, что кто-то рядом сидел кашлял и, может быть, даже и не кашлял", — привёл пример Кастюкевич в эфире шоу "Дайте сказать!".
Также в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Кастюкевич рассказал о волонтёрском движении #МЫВМЕСТЕ и о том, как оно помогает пациентам с коронавирусной инфекцией. Смотрите по ссылке.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Кадр из видео © LIFE