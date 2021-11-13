ГИБДД анонсировала "сплошные проверки" на дорогах в пяти регионах РФ

ГИБДД России анонсировала масштабные рейды в пяти российских регионах. Инспекторы планируют в эти выходные останавливать как можно больше водителей, чтобы выявить употребление алкоголя перед поездкой или другие нарушения ПДД.

Профилактические мероприятия пройдут в Кабардино-Балкарии, Челябинской, Белгородской, Ивановской и Самарской областях. "Сплошные проверки" будут направлены на профилактику нетрезвого вождения и связанных с ним ДТП. В Челябинской области период проверок продлится до 26 ноября. Там основной целью рейда назвали профилактику наездов на пешеходов — наряды ДПС будут размещены в местах с наибольшим трафиком. В рамках проверок с автовладельцами планируется проводить разъяснительные беседы.

"За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет", — напомнили в самарском ГИБДД.