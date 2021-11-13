Названы восемь признаков смертельно опасного храпа

Есть мнение, что в семье, где все храпят, засыпают наперегонки. Однако шутки шутками, но иногда храп может сигнализировать о серьёзных нарушениях в организме, например, об обструктивном апноэ, пишет CNN.

Апноэ отличается задержками дыхания во сне на время от десяти секунд и более, пояснила сотрудница отделения медицины сна Гарвардской медицинской школы Ребекка Роббинс.

"Если у человека громкий, хриплый храп, если он прерывается паузами в дыхании, можно начинать беспокоиться", — считает специалист.

По данным Американской академии медицины сна, если обструктивное апноэ не лечить, возрастает риск развития гипертонии, сердечных заболеваний, диабета второго типа или депрессии. Специалист по сну доктор Радж Дасгупта, доцент клинической медицины Медицинской школы Кека в Университете Южной Калифорнии раскрыл восемь главных пунктов, которые помогут отличить обычный безобидный храп от опасного нарушения.

Во-первых, это звук храпа. У пациентов с обструктивным апноэ храп похож на звуки "умирающего медведя" или сцены из "Парка юрского периода", утверждает специалист. Во-вторых, усталость. Обструктивное апноэ мешает получить за ночь необходимый отдых, поэтому постоянная усталость и сонливость в течение дня вместе с другими симптомами — повод обратиться к врачу за помощью. В-третьих, беспокойство окружающих. Если близкие вдруг ни с того ни с сего начинают накрывать вам лицо подушкой и засовывать в рот носок из-за сильного храпа — стоит задуматься.

"То, что вам заметно, что ваш партнёр перестаёт дышать, храпит, кашляет или задыхается, — всё это признаки того, что храп может быть ненормальным, и это заслуживает внимания специалиста по сну", — заявила Ребекка Роббинс.

Кроме того, обструктивное апноэ сна может привести к гипертонии. Каждый раз, когда человек перестает дышать на несколько секунд, симпатическая нервная система начинает повышать кровяное давление. Хотя гипертония сама по себе — не признак нарушения сна, она может быть предупреждающим знаком в сочетании с другими симптомами, отмечает эксперт.

Пятый пункт — индекс массы тела. Зачастую люди с ожирением страдают апноэ, поскольку тяжесть тканей во рту, языке и шее затрудняет дыхание. Так, снижение веса может быть важной частью рекомендаций врача, который занимается нарушениями сна.

Возраст старше 50 лет — ещё один потенциальный сигнал о том, что ваш храп может быть обструктивным апноэ, поскольку тонус мышц ослабевает, в том числе слабеют ткани мягкого неба и шеи. Седьмой пункт — величина окружности шеи. Большая окружность шеи, обусловленная либо избыточным весом, либо генетикой, что также является ключевым показателем потенциального обструктивного апноэ во сне. И последнее — мужчины чаще страдают от обструктивного апноэ сна — вероятно, потому, что у них, как правило, бывают более крупные языки и больше жировой ткани в верхней части тела, особенно в области шеи и иногда живота. Однако апноэ встречается и у женщин.

Эксперт советует лечить апноэ с помощью постоянного положительного давления в дыхательных путях. Направляя воздух в легкие через маску для носа, специальное устройство помогает поддерживать их проходимость всю ночь, кроме того, может помочь похудение. А при лёгких случаях апноэ можно попробовать поменять позу во сне: нужно лежать на боку, а не на спине, так как это улучшит проходимость дыхательных путей.