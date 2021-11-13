Назван предвестник раковой опухоли, который можно заметить только во сне
Исследователи также установили, что к группе риска больше относятся женщины, нежели мужчины.
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Остановка дыхания во время сна, или так называемое обструктивное апноэ (OSA), может быть предвестником развивающейся в организме раковой опухоли. К такому выводу пришли учёные из европейского фонда Lung.
Согласно результатам исследования, которые цитирует портал Medicalxpress, у людей, которые храпят ночью, а потом секунд на 40 перестают дышать, чаще выявляют онкологию. Дело в том, что в это время дыхательные пути человека частично перекрываются, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, а также нарушению сна и сильной усталости. Кстати, к группе риска среди людей с апноэ больше относятся женщины, чем мужчины.
Ранее диетолог назвала продукты, позволяющие избавиться от бессонницы. В одних содержится мелатонин, а в других — вещество, которое помогает его вырабатывать.
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