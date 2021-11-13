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В Подмосковье арестовали полицейского, выстрелившего в висок своей дочери в такси

На 47-летнего неудержимого инспектора завели уголовное дело о покушении на убийство.

13 ноября, 13:28

Фото © Pexels

Суд в Московской области арестовал инспектора ГИБДД Сергея Варакина, который накануне выстрелил в голову своей дочери во время поездки в такси в Сергиевом Посаде, когда они возвращались с праздничного мероприятия в местном ресторане.

"С учётом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде", — сообщили в Прокуратуре Московской области.

Напомним, вчера в Подмосковье пьяный полицейский в такси выстрелил дочери в висок. По предварительным данным, во время поездки пассажиры поссорились, после чего водитель услышал выстрел. В дороге автоинспектор выстрелил из травматического пистолета в голову 20-летней девушке. По словам водителя, мужчина вёл себя неадекватно. После произошедшего буйный гаишник вышел из машины и скрылся. Водитель вызвал скорую и полицию. Девушку доставили в реанимацию с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости, сейчас её жизни ничего не угрожает. Мужчину уволят из органов.

Водитель выстрелил оппоненту в голову и оказался под арестом

Водитель выстрелил оппоненту в голову и оказался под арестом

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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