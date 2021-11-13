Свора бродячих собак растерзала женщину в ХМАО

В городе Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа стая собак напала на 43-летнюю женщину в безлюдном месте. Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице от от полученных укусов.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлёкшая смерть человека), по факту нападения бродячих собак на женщину в городе Лангепасе", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии оперативников, нападение произошло около двух часов дня по местному времени (12:00 мск). Собаки набросились на женщину в районе улицы Северной в промышленной зоне города. В настоящий момент следствию предстоит выяснить, насколько своевременно администрация города приняла меры, чтобы предотвратить несчастный случай.