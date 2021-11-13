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С разломившегося в Приморье контейнеровоза начали откачивать топливо

Для этого к судну направили из Владивостока спасательный катер "Капитан Балашов" с нефтеперекачивающим оборудованием.

13 ноября, 13:19
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CWCROiPIEbl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sibaucf21</a></p>

Фото © Instagram/sibaucf21

С севшего на мель близ Находки контейнеровоза Rise Shine началась откачка топлива, сообщил директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.

"Да, откачка топлива уже началась, работа продолжается, процесс безопасен", — передаёт его слова РИА "Новости". Агаревский также отметил, что откачка будет идти долго.

Разломившийся пополам контейнеровоз в Приморье сняли на видео с коптера

Разломившийся пополам контейнеровоз в Приморье сняли на видео с коптера

Напомним, 9 ноября контейнеровоз сел на мель и переломился пополам у берегов Приморского края. На помощь контейнеровозу вышло спасательное судно "Лазурит", однако из-за мощных волн приступить к эвакуации не удалось. Позднее всех членов экипажа эвакуировали вертолётами Ми-8. Как уточнялось, россиян в составе экипажа не было. По данным источника Лайфа, Rise Shine получил течь в машинном отделении. На судне находится 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горюче-смазочных материалов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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