С разломившегося в Приморье контейнеровоза начали откачивать топливо

"Да, откачка топлива уже началась, работа продолжается, процесс безопасен", — передаёт его слова РИА "Новости" . Агаревский также отметил, что откачка будет идти долго.

Напомним, 9 ноября контейнеровоз сел на мель и переломился пополам у берегов Приморского края. На помощь контейнеровозу вышло спасательное судно "Лазурит", однако из-за мощных волн приступить к эвакуации не удалось. Позднее всех членов экипажа эвакуировали вертолётами Ми-8. Как уточнялось, россиян в составе экипажа не было. По данным источника Лайфа, Rise Shine получил течь в машинном отделении. На судне находится 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горюче-смазочных материалов.