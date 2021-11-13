Нападающий СКА Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России по хоккею. Он отличился во втором периоде матча Кубка Карьяла против Швеции.

На 22-й минуте встречи Мичков поразил ворота Густафа Линдвалла броском в стиле лакросса. Подняв шайбу на крюк за воротами, он резким движением занёс её в сетку. Таким образом, форвард отличился за национальную команду в возрасте 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней.

МИЧКОООООООВ!!!!

Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021

Ранее рекорд принадлежал Александру Овечкину. В сентябре 2003 года на этапе Евротура в Пардубице — Кубке Ческе Пойштовны — он забросил шайбу в ворота шведов в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 18 дней.