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Пал ещё один рекорд Овечкина: Мичков стал самым молодым автором шайбы в истории сборной России по хоккею

Он отличился за национальную команду в возрасте 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней.

13 ноября, 13:12
<p>Фото © ФХР</p>

Фото © ФХР

Нападающий СКА Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России по хоккею. Он отличился во втором периоде матча Кубка Карьяла против Швеции.

На 22-й минуте встречи Мичков поразил ворота Густафа Линдвалла броском в стиле лакросса. Подняв шайбу на крюк за воротами, он резким движением занёс её в сетку. Таким образом, форвард отличился за национальную команду в возрасте 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней.

Ранее рекорд принадлежал Александру Овечкину. В сентябре 2003 года на этапе Евротура в Пардубице — Кубке Ческе Пойштовны — он забросил шайбу в ворота шведов в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 18 дней.

Ранее на этой неделе Мичков стал самым молодым дебютантом в истории сборной России по хоккею. Он принял участие в матче Кубка Карьяла против Финляндии в возрасте 16 лет, 11 месяцев и двух дней, также побив достижение Овечкина.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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