Фигурист Уно выиграл Гран-при Японии, Игнатов стал четвёртым

Российский фигурист Макар Игнатов занял четвёртое место на этапе Гран-при в Японии. Соревнования NHK Trophy завершились в Токио.

За своё выступление Игнатов получил оценку 257,20 балла. Победу одержал серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане японец Сёма Уно (290,15). Вторым стал американец Винсент Чжоу (260,69), третьим — Чха Джунхван из Южной Кореи (259,60). Ещё один россиянин, Александр Самарин, занял шестое место (255,65).

Ранее в ходе турнира NHK Trophy россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар. В танцах на льду лучший результат также показали наши спортсмены — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.