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Фигурист Уно выиграл Гран-при Японии, Игнатов стал четвёртым

Ранее в ходе турнира россияне победили в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.

13 ноября, 13:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTxRQYVomBH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">makar_ignatov</a></p>

Фото © Instagram / makar_ignatov

Российский фигурист Макар Игнатов занял четвёртое место на этапе Гран-при в Японии. Соревнования NHK Trophy завершились в Токио.

За своё выступление Игнатов получил оценку 257,20 балла. Победу одержал серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане японец Сёма Уно (290,15). Вторым стал американец Винсент Чжоу (260,69), третьим — Чха Джунхван из Южной Кореи (259,60). Ещё один россиянин, Александр Самарин, занял шестое место (255,65).

Ранее в ходе турнира NHK Trophy россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар. В танцах на льду лучший результат также показали наши спортсмены — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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В женском одиночном катании россиянки на Гран-при Японии представлены не были. Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм. Победу в этом виде программы одержала японка Каори Сакамото.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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