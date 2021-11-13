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Шесть человек погибли в ДТП в Челябинской области

Уточняется, что ещё одному участнику аварии потребовалась госпитализация.

13 ноября, 13:05

Фото © ТАСС / Ермохин Сергей

Шесть человек погибли в результате жёсткого ДТП с участием двух легковушек на трассе М5 "Урал" в Челябинской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомашин на федеральной трассе М5 "Урал" пострадало семь человек, из них шесть погибли, а один госпитализирован", — говорится в сообщении.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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