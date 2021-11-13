Шесть человек погибли в ДТП в Челябинской области

Шесть человек погибли в результате жёсткого ДТП с участием двух легковушек на трассе М5 "Урал" в Челябинской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомашин на федеральной трассе М5 "Урал" пострадало семь человек, из них шесть погибли, а один госпитализирован", — говорится в сообщении.