Шесть человек погибли в ДТП в Челябинской области
Уточняется, что ещё одному участнику аварии потребовалась госпитализация.
Фото © ТАСС / Ермохин Сергей
Шесть человек погибли в результате жёсткого ДТП с участием двух легковушек на трассе М5 "Урал" в Челябинской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
"В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомашин на федеральной трассе М5 "Урал" пострадало семь человек, из них шесть погибли, а один госпитализирован", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае на 67-м километре автодороги Красноярск – Енисейск в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибло три человека.
Комментариев: 0