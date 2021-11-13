Лукашенко призвал не пугать белорусов вхождением в состав РФ

Несмотря на некоторые споры и противоречия, Россия и Белоруссия в настоящее время работают фактически как одно государство, при этом каждая страна сохраняет свой суверенитет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По словам главы государства, между странами сейчас идёт новый, переосмысленный этап интеграции, суть которого заключается в том, чтобы вместе делать общее дело, а не привести одну страну в состав другой. Он призвал не пугать людей тем, что из-за интеграции с Россией утратится суверенитет Белоруссии.