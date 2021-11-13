Лукашенко призвал не пугать белорусов вхождением в состав РФ
Он подчеркнул, что смысл интеграции между странами в том, чтобы вместе делать общее дело.
Несмотря на некоторые споры и противоречия, Россия и Белоруссия в настоящее время работают фактически как одно государство, при этом каждая страна сохраняет свой суверенитет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По словам главы государства, между странами сейчас идёт новый, переосмысленный этап интеграции, суть которого заключается в том, чтобы вместе делать общее дело, а не привести одну страну в состав другой. Он призвал не пугать людей тем, что из-за интеграции с Россией утратится суверенитет Белоруссии.
"Если после распада Советского Союза мы в мозгах понимали, что единство и интеграция — это обязательно объединение, то время сейчас поменялось... Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Надо просто делом заниматься и делать", — объяснил Лукашенко в интервью журналу "Национальная оборона".
Ранее Лайф сообщал, что в ходе заседания Высшего государственного совета Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. Позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что страны пока не будут переходить на единую валюту. При этом Россия и Белоруссия уже разрабатывают символику Союзного государства. По словам Мезенцева, она будет использоваться в совместных протоколах.
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