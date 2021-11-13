Малышева рассказала, как певица MaкSим выкарабкалась с того света
Телеведущая отметила, что случай был сложнейший и лечащим врачам звезды приходилось проводить консилиумы каждый день.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Телеведущая Елена Малышева поблагодарила главного реаниматолога и команду врачей больницы № 52, где несколько месяцев лежала певица Максим. Теледоктор напомнила, что артистка одновременно находилась на аппарате ИВЛ и ЭКМО из-за 100%-ного поражения лёгких. В интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец она объяснила, почему в частной клинике артистке помочь не смогли.
"Все сосуды в тромбах, воздух не проходит. Сложнейшая ситуация, когда консилиумы проходили каждый день. И то, что они так провели её и спасли, — это великая слава в веках профессору Царенко, руководящему реанимацией", — отметила телеведущая.
Она пояснила, что в частной клинике, где певица пребывала какое-то время, тоже работали ответственные люди. Но они приняли решение перевести Максим в другую больницу. По мнению телеведущей, не стоит делить врачей на "плохих" и "хороших".
Ранее Лайф рассказывал, что МакSим после выздоровления от ковида отправилась в паломничество по Крыму. По словам её духовника, певица решила поблагодарить Бога за то, что смогла победить болезнь.
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