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Второе поражение подряд: Сборная России по хоккею проиграла Швеции на Кубке Карьяла

Отличившийся в этом матче Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

13 ноября, 14:12
<p>Фото © ФХР</p>

Фото © ФХР

Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Состоявшаяся на "Хартвалл-арене" встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу "Тре Крунур".

У скандинавов дубль оформил Карл Клинберг, по шайбе забросили Антон Бенгтссон и Антон Ландер. В составе россиян отличились Матвей Мичков и Артём Галимов.

При этом Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы за сборную в истории отечественного хоккея. На 22-й минуте матча он поднял шайбу на крюк за воротами и резким движением занёс её в сетку. Отличившись в возрасте 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней, нападающий петербургского СКА побил рекорд Александра Овечкина.

Для сборной России поражение стало вторым на Кубке Карьяла. В стартовом матче команда уступила Финляндии со счётом 0:3.

Еврохоккейтур. Первый этап

Кубок Карьяла

Швеция — Россия — 4:2

Шайбы: Бенгтссон 19' (1:0), Мичков 22' (1:1), Клингберг 24' (2:1), Галимов 26' (2:2), Ландер 35' (3:2), Клингберг 47' (4:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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