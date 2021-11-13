Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Состоявшаяся на "Хартвалл-арене" встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу "Тре Крунур".

У скандинавов дубль оформил Карл Клинберг, по шайбе забросили Антон Бенгтссон и Антон Ландер. В составе россиян отличились Матвей Мичков и Артём Галимов.

При этом Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы за сборную в истории отечественного хоккея. На 22-й минуте матча он поднял шайбу на крюк за воротами и резким движением занёс её в сетку. Отличившись в возрасте 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней, нападающий петербургского СКА побил рекорд Александра Овечкина.