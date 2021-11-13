Второе поражение подряд: Сборная России по хоккею проиграла Швеции на Кубке Карьяла
Отличившийся в этом матче Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.
Фото © ФХР
Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Состоявшаяся на "Хартвалл-арене" встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу "Тре Крунур".
У скандинавов дубль оформил Карл Клинберг, по шайбе забросили Антон Бенгтссон и Антон Ландер. В составе россиян отличились Матвей Мичков и Артём Галимов.
При этом Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы за сборную в истории отечественного хоккея. На 22-й минуте матча он поднял шайбу на крюк за воротами и резким движением занёс её в сетку. Отличившись в возрасте 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней, нападающий петербургского СКА побил рекорд Александра Овечкина.
МИЧКОООООООВ!!!!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021
Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH
Для сборной России поражение стало вторым на Кубке Карьяла. В стартовом матче команда уступила Финляндии со счётом 0:3.
Еврохоккейтур. Первый этап
Кубок Карьяла
Швеция — Россия — 4:2
Шайбы: Бенгтссон 19' (1:0), Мичков 22' (1:1), Клингберг 24' (2:1), Галимов 26' (2:2), Ландер 35' (3:2), Клингберг 47' (4:2)
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