"Болельщики нам помогут": Капитан сборной Хорватии Модрич назвал матч против россиян финалом
Игра пройдёт на стадионе "Полюд" в Сплите в воскресенье, 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
Фото © Хорватский футбольный союз
Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич заявил, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды России станет своеобразным финалом. Об этом он рассказал журналистам.
Игра состоится в воскресенье, 14 ноября. Она пройдёт на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.
"Завтра нас ожидает решающий матч, можно сказать, что для нас это будет финалом. Мы любим выступать в Сплите, всегда чувствуем себя здесь уютно. Поддержка болельщиков будет нас мотивировать, это нам поможет", — заявил Модрич.
За тур до окончания отборочного турнира группу H возглавляет сборная России, набравшая 22 очка. На второй позиции — Хорватия, у которой 20 баллов. У Словакии и Словении — по 11 очков. В активе Мальты и Кипра — по пять баллов.
Прямую путёвку на финальный этап чемпионата мира получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, выступит в стыковых матчах.
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