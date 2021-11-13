Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич заявил, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды России станет своеобразным финалом. Об этом он рассказал журналистам.

Игра состоится в воскресенье, 14 ноября. Она пройдёт на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

"Завтра нас ожидает решающий матч, можно сказать, что для нас это будет финалом. Мы любим выступать в Сплите, всегда чувствуем себя здесь уютно. Поддержка болельщиков будет нас мотивировать, это нам поможет", — заявил Модрич.

За тур до окончания отборочного турнира группу H возглавляет сборная России, набравшая 22 очка. На второй позиции — Хорватия, у которой 20 баллов. У Словакии и Словении — по 11 очков. В активе Мальты и Кипра — по пять баллов.