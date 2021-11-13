Самолёт из Владивостока с неисправным шасси сел в Шереметьево

Пассажирский самолёт рейсом Владивосток – Москва совершил посадку в аэропорту Шереметьево с неисправностью передней стойки шасси. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

Лайф ранее писал, что Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае. По предварительным данным, все находившиеся на борту люди живы и не пострадали.