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Самолёт из Владивостока с неисправным шасси сел в Шереметьево

По уточнённым данным, посадка прошла штатно. Причины неисправности устанавливаются.

13 ноября, 14:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пассажирский самолёт рейсом Владивосток – Москва совершил посадку в аэропорту Шереметьево с неисправностью передней стойки шасси. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"В Шереметьево сел пассажирский Airbus A330 Владивосток – Москва с неисправностью стойки шасси", — заявил собеседник агентства.

По уточнённым данным, посадка прошла штатно. Пассажиры самолёта высажены. Причины неисправности устанавливаются.

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Лайф ранее писал, что Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае. По предварительным данным, все находившиеся на борту люди живы и не пострадали.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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