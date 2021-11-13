Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что с главой России Владимиром Путиным его связывают очень тёплые, братские отношения, общая система ценностей и похожее детство.

"Мы, когда сидим за столом, я говорю: "Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?" Я говорю: "Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа". Он говорит: "Точно", — рассказал Лукашенко в интервью журналу "Национальная оборона".

Он признался, что в детстве за ним некому было смотреть, так как мать работала с утра до ночи, а отца не было. Он вырос практически на улице. По словам Лукашенко, с Путиным они видели жизнь одинаково, поэтому, даже если сейчас порой они "по-разному преломляют эту действительность", в целом восприятие жизни очень похоже.