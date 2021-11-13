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Взрыв прогремел на западе Кабула

По предварительной версии, сработала заложенная в автомобиль магнитная мина.

13 ноября, 13:51
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/tessaron_news/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tessaron_news</a></p>

Фото © Instagram / tessaron_news

В квартале Дашти-Барч в западной части Кабула произошёл взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщило местное агентство The Khaama Press со ссылкой на полицию афганской столицы. Данных о жертвах пока не поступало.

Собеседник канала уточнил, что взорвалась закреплённая на автомобиле магнитная мина. Есть раненые, они были доставлены в больницу. Число пострадавших пока не установлено.

Ранее Лайф сообщал, что жертвами взрыва у больницы в Кабуле стали более 20 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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