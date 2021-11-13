Взрыв прогремел на западе Кабула
По предварительной версии, сработала заложенная в автомобиль магнитная мина.
Фото © Instagram / tessaron_news
В квартале Дашти-Барч в западной части Кабула произошёл взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщило местное агентство The Khaama Press со ссылкой на полицию афганской столицы. Данных о жертвах пока не поступало.
#Breaking : #Explosion ; in Western #Kabul!— Sial Yousofi (@YousofiSial) November 13, 2021
Sources say it is a magnetic bomb on a car, its mostly populous area
No details about Casualties yet!! pic.twitter.com/FoJb6HnNp7
Собеседник канала уточнил, что взорвалась закреплённая на автомобиле магнитная мина. Есть раненые, они были доставлены в больницу. Число пострадавших пока не установлено.
Ранее Лайф сообщал, что жертвами взрыва у больницы в Кабуле стали более 20 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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