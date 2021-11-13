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Дутерте поборется за пост вице-президента Филиппин вопреки обещанию уйти из политики

Ранее стало известно, что в выборах примет участие также дочь главы государства.

13 ноября, 13:42
<p>Фото © ТАСС / EPA / ROLEX DELA PENA</p>

Фото © ТАСС / EPA / ROLEX DELA PENA

Нынешний президент Филиппин Родриго Дутерте намерен баллотироваться на пост вице-президента страны на ближайших выборах, которые пройдут в мае следующего года. Об этом сообщил секретарь Управления связей главы государства с общественностью Мартин Анданар.

"Президент вернётся в понедельник, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента", — приводит его слова портал GMA.

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Причём, как сообщал Лайф, ранее Родриго Дутерте отказался баллотироваться на пост вице-президента, заявив, что уходит из политики. Вместе с тем участвовать в президентских выборах решила его дочь Сара-Дутерте Карпио.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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