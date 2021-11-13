Дутерте поборется за пост вице-президента Филиппин вопреки обещанию уйти из политики
Ранее стало известно, что в выборах примет участие также дочь главы государства.
Фото © ТАСС / EPA / ROLEX DELA PENA
Нынешний президент Филиппин Родриго Дутерте намерен баллотироваться на пост вице-президента страны на ближайших выборах, которые пройдут в мае следующего года. Об этом сообщил секретарь Управления связей главы государства с общественностью Мартин Анданар.
"Президент вернётся в понедельник, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента", — приводит его слова портал GMA.
Причём, как сообщал Лайф, ранее Родриго Дутерте отказался баллотироваться на пост вице-президента, заявив, что уходит из политики. Вместе с тем участвовать в президентских выборах решила его дочь Сара-Дутерте Карпио.
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