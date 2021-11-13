Зеленский призвал США ввести новые санкции против "Северного потока – 2"
Он также поблагодарил конгрессменов за включение в закон о национальной безопасности поправок, препятствующих реализации проекта.
Фото © ТАСС / Константин Сазончик
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США инициировать новый пакет санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Соответствующее сообщение появилось в твиттере главы Незалежной.
"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. <...> Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского союза в Сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне Сената", — написал Зеленский.
Украинский президент также поблагодарил представителей Конгресса за включение в закон о бюджетных расходах на национальную безопасность поправок, которые должны воспрепятствовать реализации проекта газовой магистрали.
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Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, но пока такого документа нет. На процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" готов к запуску.
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