Эксперт назвал последствия от возможной остановки транзита газа в ЕС через Белоруссию

Прекращение поставок российского газа в Европу через Белоруссию может ударить по интересам РФ и отношениям Москвы и Минска, считает замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, из опасений перед такими последствиями республика вряд ли решится на столь радикальный шаг.

"Что касается высказываний [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, это скорее эмоциональное выступление. Не думаю, что он всерьёз его рассматривает, хотя бы потому, что это очень серьёзно повредит отношениям России и Белоруссии, так как поставит под угрозу выполнение Россией своих обязательств по контрактам по поставкам газа в Европу", — объяснил он в беседе с телеканалом "360".

Гривач отметил, что сценарий с перекрытием транзита газа через Белоруссию возможен лишь в том случае, если ситуация в республике совершенно выйдет из-под контроля. Гипотетически белорусская сторона может предпринять какие-то действия для прекращения транзита газа через свою территорию, но это будет в некотором смысле противоправно и идти вразрез с интересами РФ.

"Эта инфраструктура не принадлежит Белоруссии, она принадлежит "Газпрому". Но, как суверенное государство, они могут предпринять действия, которым не сможет противостоять коммерческая компания, пусть и такая серьёзная, как "Газпром", — заключил эксперт.