Пермская епархия призвала запретить клип на песню Оксимирона
В 2018-м Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к ролику на YouTube и других ресурсах.
Кадр из видео © YouTube / oxxxymironofficial
Представитель Пермской епархии Игорь Ануфриев попросил правоохранителей изучить видеоролик на песню рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) "Последний звонок", где два подростка стреляют в школе. Протоиерей заявил, что размещённые в свободном доступе кадры может посмотреть любой ребёнок, и призвал надзорные органы обязательно обратить внимание на эту ситуацию.
"Мы возьмём на заметку, я не в курсе про "Последний звонок", про который вы говорите. Мы приняли информацию", — ответила в ходе круглого стола старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Перми Людмила Каскова.
В 2018 году администраторы YouTube и других ресурсов ограничили доступ на территории России к более чем 860 копиям ролика "Последний звонок". В нём использованы кадры из эстонского фильма "Класс". Блокировка была произведена по требованию Генпрокуратуры РФ.
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