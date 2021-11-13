Пермская епархия призвала запретить клип на песню Оксимирона

Представитель Пермской епархии Игорь Ануфриев попросил правоохранителей изучить видеоролик на песню рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) "Последний звонок", где два подростка стреляют в школе. Протоиерей заявил, что размещённые в свободном доступе кадры может посмотреть любой ребёнок, и призвал надзорные органы обязательно обратить внимание на эту ситуацию.

"Мы возьмём на заметку, я не в курсе про "Последний звонок", про который вы говорите. Мы приняли информацию", — ответила в ходе круглого стола старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Перми Людмила Каскова.