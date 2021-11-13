НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пермская епархия призвала запретить клип на песню Оксимирона

В 2018-м Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к ролику на YouTube и других ресурсах.

13 ноября, 14:55
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCCzp3DWpSc0s5wXYDghjM9A" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oxxxymironofficial</a></p>

Кадр из видео © YouTube / oxxxymironofficial

Представитель Пермской епархии Игорь Ануфриев попросил правоохранителей изучить видеоролик на песню рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) "Последний звонок", где два подростка стреляют в школе. Протоиерей заявил, что размещённые в свободном доступе кадры может посмотреть любой ребёнок, и призвал надзорные органы обязательно обратить внимание на эту ситуацию.

"Мы возьмём на заметку, я не в курсе про "Последний звонок", про который вы говорите. Мы приняли информацию", — ответила в ходе круглого стола старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Перми Людмила Каскова.

В 2018 году администраторы YouTube и других ресурсов ограничили доступ на территории России к более чем 860 копиям ролика "Последний звонок". В нём использованы кадры из эстонского фильма "Класс". Блокировка была произведена по требованию Генпрокуратуры РФ.

"Я так не хотел стоять на коленях": История конфликта с Жиганом, из-за которого Оксимирон 10 лет жил в аду

"Я так не хотел стоять на коленях": История конфликта с Жиганом, из-за которого Оксимирон 10 лет жил в аду

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1