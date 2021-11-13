Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич считает, что игра российской национальной команды строится на опытных Фёдоре Смолове, Александре Головине и Георгии Джикии. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье, 14 ноября, сборные России и Хорватии проведут заключительный матч на групповой стадии квалификации ЧМ-2022. Встреча состоится на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

"Победы в отборочном турнире придали уверенность сборной России. У них много талантливой молодёжи, но всё равно игра опирается на более опытных игроков — Смолова, Головина и Джикию. Уверены, что завтра сыграют Джикия и Баринов. Думаю, что россияне будут действовать по схеме 4-3-3, а левым защитником будет Караваев", — заявил Далич.