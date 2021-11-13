Кириенко встретился с финалистами "Большой перемены" в студии "Знания"
Он подчеркнул, что одной из задач конкурса является поиск талантов в людях.
Фото © "Артек"
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко пообщался с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" в рамках марафона развития "Знание. Гибкие навыки". Мероприятие проходило с 9 по 13 ноября в международном детском центре "Артек".
По словам Кириенко, одним из главных плюсов таких конкурсов является возможность пообщаться со спикерами, у которых за спиной богатый опыт, причём как удачный, так и не очень. Именно такие встречи позволяют участникам в дальнейшем принимать важные решения, отметил Кириенко.
"Мы исходим из того, что каждый человек талантлив — нет людей, у которых нет талантов. Просто иногда этот талант трудно обнаружить, и задача "Большой перемены" заключается в том, чтобы можно было себя попробовать в очень разных направлениях. Не все смогут победить, но, наверное, самая важная вещь — что в выигрыше будут все. Вы все уже победили, потому что вы попробовали", — подчеркнул Кириенко.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге стартовал финал трека "Культура" управленческого конкурса "Лидеры России", который организован на президентской платформе "Россия — страна возможностей".
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