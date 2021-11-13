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Кириенко встретился с финалистами "Большой перемены" в студии "Знания"

Он подчеркнул, что одной из задач конкурса является поиск талантов в людях.

13 ноября, 14:37
<p>Фото © <a href="https://artek.org/press-centr/news/sergyay-kirienko-vstretilsya-finalistami-konkursa-bolshaya-peremena/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Артек"</a></p>

Фото © "Артек"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко пообщался с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" в рамках марафона развития "Знание. Гибкие навыки". Мероприятие проходило с 9 по 13 ноября в международном детском центре "Артек".

По словам Кириенко, одним из главных плюсов таких конкурсов является возможность пообщаться со спикерами, у которых за спиной богатый опыт, причём как удачный, так и не очень. Именно такие встречи позволяют участникам в дальнейшем принимать важные решения, отметил Кириенко.

"Мы исходим из того, что каждый человек талантлив — нет людей, у которых нет талантов. Просто иногда этот талант трудно обнаружить, и задача "Большой перемены" заключается в том, чтобы можно было себя попробовать в очень разных направлениях. Не все смогут победить, но, наверное, самая важная вещь — что в выигрыше будут все. Вы все уже победили, потому что вы попробовали", подчеркнул Кириенко.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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