Кириенко встретился с финалистами "Большой перемены" в студии "Знания"

По словам Кириенко, одним из главных плюсов таких конкурсов является возможность пообщаться со спикерами, у которых за спиной богатый опыт, причём как удачный, так и не очень. Именно такие встречи позволяют участникам в дальнейшем принимать важные решения, отметил Кириенко.

"Мы исходим из того, что каждый человек талантлив — нет людей, у которых нет талантов. Просто иногда этот талант трудно обнаружить, и задача "Большой перемены" заключается в том, чтобы можно было себя попробовать в очень разных направлениях. Не все смогут победить, но, наверное, самая важная вещь — что в выигрыше будут все. Вы все уже победили, потому что вы попробовали", — подчеркнул Кириенко.