Суд арестовал жителя Мытищ, который натравил бойцовскую собаку на соседку
Ранее своего питомца он во время прогулок натравливал на бездомных животных, которые жили во дворе.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Мужчину из Мытищ, который натравил бойцовскую собаку на соседку, арестовали до января. Видео © Telegram / SHOT
Житель подмосковных Мытищ, который накануне натравил собаку на соседку, а перед этим едва не сбил женщину на машине, арестован. Согласно решению суда, за решёткой 35-летний хулиган пробудет до 12 января.
"Суд избрал в отношении 35-летнего обвиняемого в хулиганстве в Мытищах меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 января 2022 года", — сообщили в прокуратуре Подмосковья.
После нападения женщина 1983 года рождения с травмами обратилась не только к медикам, но и в полицию. Владельца собаки задержали, а потом завели дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Соседи рассказали, что мужчина часто гулял по району в невменяемом состоянии, вероятно, в наркотическом или алкогольном опьянении. А свою собаку стал натравливать на бездомных животных. Дошло до того, что местные стали бояться выходить на улицу.
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