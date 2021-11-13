НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Калининграде женщина родила в подъезде и положила младенца в пакет

Сейчас малыш находится в больнице, благодаря бдительности жителей ему своевременно оказали медицинскую помощь.

13 ноября, 14:30
<p>Фото ©<a href="https://kld.sledcom.ru/news/item/1628421/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СУ СК РФ по Калининградской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Калининградской области

В Калининграде 33-летняя пьяная женщина в подъезде на лестничной клетке самостоятельно родила ребёнка, после чего положила мальчика в пакет и вышла на улицу. Соседи были обеспокоены произошедшим и позвонили в полицию.

"12 ноября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что возле подъезда одного из домов по улице Киевской в Калининграде находится женщина в состоянии алкогольного опьянения с новорождённым ребёнком в полиэтиленовом пакете", говорится на официальном сайте Следственного управления СК РФ по области.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Уточняется, что малыш находится в больнице, благодаря бдительности жителей ему своевременно оказали медицинскую помощь. Мать ребёнка тоже была госпитализирована.

Новорождённую девочку бросили у дверей ковидного госпиталя в Омской области

Новорождённую девочку бросили у дверей ковидного госпиталя в Омской области

Ранее в Тольятти мать пыталась заморить голодом новорождённого сына. Истощённого мальчика забрали, а против женщины возбудили уголовное дело.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1