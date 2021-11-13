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Опубликован список пропавших в Подмосковье иностранных студентов

Иностранцы не объявились на парах, а вот их документы и вещи остались в общежитии.

13 ноября, 14:41
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32080" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

Шесть студентов из Шри-Ланки пропали в Московской области. В конце октября мужчины приехали изучать русский язык в Пущинский государственный естественно-научный институт. Но приступить к занятиям им не удалось, поскольку обучение приостановили из-за антиковидных мер. А когда 8 ноября настала пора явиться на пары, студенты просто исчезли, никто не знает, где они. Список пропавших публикует SHOT.

  1. Арунрадж Кавитасан, 25 лет;
  2. Прати Парамалингам, 25 лет;
  3. Камалрадж Илаитамби Балакришнан, 26 лет;
  4. Матуджан Йоганатан, 26 лет;
  5. Рой Тирон, 32 года;
  6. Раманан Кришнапиллай, 38 лет.

Ранее Лайф писал, что шесть студентов-иностранцев пропали в Подмосковье после драки из-за девушки. Парни не выходят на связь, их телефоны отключены, в общежитии молодые люди также не появлялись.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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