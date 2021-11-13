Опубликован список пропавших в Подмосковье иностранных студентов

Шесть студентов из Шри-Ланки пропали в Московской области. В конце октября мужчины приехали изучать русский язык в Пущинский государственный естественно-научный институт. Но приступить к занятиям им не удалось, поскольку обучение приостановили из-за антиковидных мер. А когда 8 ноября настала пора явиться на пары, студенты просто исчезли, никто не знает, где они. Список пропавших публикует SHOT.