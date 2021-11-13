Опубликован список пропавших в Подмосковье иностранных студентов
Иностранцы не объявились на парах, а вот их документы и вещи остались в общежитии.
Фото © Telegram / SHOT
Шесть студентов из Шри-Ланки пропали в Московской области. В конце октября мужчины приехали изучать русский язык в Пущинский государственный естественно-научный институт. Но приступить к занятиям им не удалось, поскольку обучение приостановили из-за антиковидных мер. А когда 8 ноября настала пора явиться на пары, студенты просто исчезли, никто не знает, где они. Список пропавших публикует SHOT.
- Арунрадж Кавитасан, 25 лет;
- Прати Парамалингам, 25 лет;
- Камалрадж Илаитамби Балакришнан, 26 лет;
- Матуджан Йоганатан, 26 лет;
- Рой Тирон, 32 года;
- Раманан Кришнапиллай, 38 лет.
Ранее Лайф писал, что шесть студентов-иностранцев пропали в Подмосковье после драки из-за девушки. Парни не выходят на связь, их телефоны отключены, в общежитии молодые люди также не появлялись.
Комментариев: 0