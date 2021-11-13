Украина разместит противокорабельные комплексы "Нептун" на южной границе
Там также раскрыли планы по строительству военно-морской базы в Бердянске.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Украинские противокорабельные ракетные комплексы "Нептун" могут заступить на боевое дежурство на южном побережье страны. Такое заявление сделал министр обороны Незалежной Алексей Резников.
"Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс "Нептун". От себя лично сделаю всё от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", — сказал он по итогам рабочей поездки в Бердянск.
Резников также рассказал о строящейся военно-морской базе, которая должна появиться в Бердянске до 2035 года. По словам министра, Минобороны Украины выкупило участок площадью 1,4 гектара, на котором в перспективе появится казарменный комплекс для батальона морской пехоты, медпункт, спорткомплекс и общежития для семей военнослужащих.
Ранее Лайф писал, что на Украине сорвалась программа по закупке крылатых ракет "Нептун", с помощью которых можно было "зачистить Керченский мост".
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