Украина разместит противокорабельные комплексы "Нептун" на южной границе

Украинские противокорабельные ракетные комплексы "Нептун" могут заступить на боевое дежурство на южном побережье страны. Такое заявление сделал министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс "Нептун". От себя лично сделаю всё от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей", — сказал он по итогам рабочей поездки в Бердянск.

Резников также рассказал о строящейся военно-морской базе, которая должна появиться в Бердянске до 2035 года. По словам министра, Минобороны Украины выкупило участок площадью 1,4 гектара, на котором в перспективе появится казарменный комплекс для батальона морской пехоты, медпункт, спорткомплекс и общежития для семей военнослужащих.