Новые штрафы, нормы и правила, которые коснутся каждого автомобилиста В 2021 году вступили в действие изменения в разные нормативные акты РФ, которые касаются водителей, и некоторые новшества могут оказаться неприятной неожиданностью. 11 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

По данным Департамента транспорта столицы, в Москве количество легковых автомобилей превышает 4,7 миллиона. А если к этому добавить ещё и область, то общий объём частного автопарка только Московского региона составит примерно 7,7 миллиона. И это при том, что всего в России зарегистрировано чуть более 45 миллионов легковушек. Поэтому не случайно, что многие автоновшества, "обкатанные" в столице, в этом году распространили своё действие на всю территорию России. В большинстве своём они оказались неожиданными для автолюбителей, что привело к непредвиденным штрафам. Даже по прошествии нескольких месяцев действия нововведений россияне, пользующиеся личным транспортом, то и дело вынуждены раскошеливаться за свою невнимательность.

Штраф за внезапно платные дороги

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Первые "сюрпризы" для автомобилистов появились ещё в начале года — были введены санкции за неоплату проезда по платным дорогам: для легковых автомобилей — штраф в размере 1500 рублей, для грузовых транспортных средств и автобусов — 5000 рублей (статья 12.21.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). При этом некоторые россияне не сразу поняли хитрость данного вида взысканий. Ведь действие санкций распространяется не только на случаи, когда кто-то бесплатно проскочил оборудованный пункт въезда на платную дорогу, но и на тех водителей, которые выехали на участки платной трассы, оснащённые системой Free flow, а она вообще не предполагает никаких шлагбаумов или пикетов, все нарушения фиксируются по камерам. Так что теперь, если кто-то из водителей, не зная дороги, проехал по платному участку, прилетает штраф. Некоторые владельцы авто уже привыкли, что в случае сомнений в бесплатности дороги, по которой они проехали, нужно заходить на сайт компании "Автодор" и проверять по номеру своего автомобиля наличие неоплаченных счетов. Если произвести оплату в течение первых 20 дней, то штраф скостят на 50%.

Штраф "за непослушание"

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Другим изменением в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) стали новые виды санкций за неисполнение требований сотрудников полиции, Нацгвардии, уголовно-исполнительных органов и т.д. На самом деле в статье 19.3 КоАП РФ и раньше предусматривалось наказание в виде штрафа, только был он в размере 1500 рублей, а в нынешнем году вырос до 4000 рублей, к тому же появилась альтернатива в виде обязательных работ на срок от сорока до ста двадцати часов. Ужесточение наказания было обусловлено борьбой с отказниками соблюдать масочный режим и иные меры пандемийных ограничений, но этим не преминули воспользоваться и сотрудники ГИБДД. Теперь в некоторых регионах такие меры взыскания применяются, например, в случае отказа водителя растонировать стёкла на месте после замера инспектором пропускной способности остекления автомобиля.

— На самом деле в допандемийные времена я ни разу не слышал об особых злоупотреблениях именно со стороны сотрудников ГИБДД положениями статьи 19.3 КоАП РФ, однако в связи с карантинными ограничениями такие случаи появились, — рассказывает Андрей, участник сообщества автомобилистов Калининградской области. — Самое неприятное, что, как правило, вопросы о том, что водитель якобы не выполняет требования инспектора, возникают в случае остановок по спорным основаниям. Очень надеюсь, что, как только вся эта история с коронавирусом пойдёт на спад, придирки исчезнут.

"Вас снимает скрытая камера"

Фото © ТАСС / Виталий Невар

С 1 сентября на дорогах прекратили своё действие таблички "Фотофиксация", которые должны были устанавливаться и предупреждать о том, что нарушения мониторит специальная фотовидеокамера. Вместо них, согласно изменениям в Правилах дорожного движения (ПДД), теперь должен быть установлен дорожный знак № 6.22, выглядит он так же, как и отменённые таблички, но работает по-другому. Знак допускается к установке на въезде в населённый пункт и действовать будет на всей его территории, а это значит, что на всём пути следования через населённый пункт водитель может попасть в объективы всех камер дорожной службы, после чего автоматически выписанные ему штрафы будут законными, даже если средств фотовидеофиксации не было видно.

Уведомление онлайн

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

С 1 сентября вступили в силу ещё одни поправки в КоАП РФ, изменяющие правила информирования автомобилистов о штрафах, которые выписаны за нарушения ПДД на основе данных камер фотовидеофиксации. Теперь большинство извещений о штрафах ГИБДД отправляется через портал "Госуслуги". Формально это сделано для удобства обжалования постановления в том органе, который его вынес. Однако закон гласит, что для обжалования нужно не пропустить семидневный срок посещения сервиса, после чего уведомление о штрафе считается вручённым и начинает отсчитываться срок на обжалование (10 суток). С этого же момента даётся 20 суток для оплаты штрафа со скидкой 50%.

— Ситуация с новым порядком рассылки уведомлений осложнила порядок их обжалования для возрастных автомобилистов, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Как правило, пожилые водители в регионах или совсем не пользуются порталом "Госуслуги", или редко туда заходят. Увидев в своём личном кабинете "письма счастья" о штрафах, они не испытывают восторга, особенно если им более месяца. А предложенный механизм с требованием направления для такой категории водителей именно письменного уведомления не работает. На практике ГИБДД и центры организации дорожного движения (ЦОДД) не очень утруждают себя письменной рассылкой штрафов, гражданам приходится обращаться к судебной защите, а это потеря времени и нервов.

Отмена техосмотра

Фото © ТАСС / Егор Алеев

О том, что система технического осмотра в России несовершенна, известно всем, кто имеет свой транспорт, как и о том, что, сколько бы ни вносилось предложений по реформированию данного вида контроля, коррупционная составляющая никуда так и не ушла. Один из последних утверждённых вариантов реформы предполагал, что с 1 октября 2021 года карты техосмотра должны оформляться исключительно в электронном виде, автомобили фотографироваться при въезде в пункт техосмотра, а все полученные данные храниться в Единой автоматизированной информационной системе, принадлежащей МВД (что предотвращало бы покупку сертификатов без прохождения технического осмотра). Но в это не поверили даже депутаты. Именно поэтому Госдума проголосовала за полную отмену техосмотра для личного транспорта. Законопроект уже поддержало и правительство. Осталось только дождаться второго и третьего чтения, одобрения Совфедом и подписания закона президентом. Ожидается, что такое может произойти уже в текущем году. Наверное, для автомобилистов это самая приятная новация 2021 года.

Авторы Максим Греков