"Просто супергол": Тренер сборной России по хоккею похвалил Мичкова за шайбу в ворота шведов
16-летний форвард стал самым молодым игроком, отличившимся в матче за национальную команду.
Фото © ФХР
Тренер сборной России Сергей Зубов заявил, что шайбы, подобные той, которую Матвей Мичков забросил в ворота шведов в матче Кубка Карьяла, нечасто можно увидеть в современном хоккее. Об этом он рассказал журналистам.
Мичков стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея. На 22-й минуте матча он поднял шайбу на крюк за воротами и резким движением занёс её в сетку. Отличившись в возрасте 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней, нападающий петербургского СКА побил рекорд Александра Овечкина.
"Нечасто увидишь такой гол: он за доли секунды решил эпизод, это супергол просто. Мичков хорошо звеном играл с Артёмом Галимовым и Даниилом Вовченко. Игрой довольны всё равно, это опыт для молодых", — сказал Зубов.
МИЧКОООООООВ!!!!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021
Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH
По его словам, шайба Мичкова стала определённым унижением для вратаря и защитников сборной Швеции.
Встреча завершилась победой скандинавской команды со счётом 4:2. Для россиян поражение стало вторым подряд на Кубке Карьяла. Ранее наши хоккеисты уступили Финляндии (0:3).
Зубов исполнял обязанности главного тренера сборной России в матче со шведами. Руководивший командой в игре с финнами Олег Браташ накануне покинул расположение нашей дружины по семейным обстоятельствам.
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