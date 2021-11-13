Тренер сборной России Сергей Зубов заявил, что шайбы, подобные той, которую Матвей Мичков забросил в ворота шведов в матче Кубка Карьяла, нечасто можно увидеть в современном хоккее. Об этом он рассказал журналистам.

Мичков стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея. На 22-й минуте матча он поднял шайбу на крюк за воротами и резким движением занёс её в сетку. Отличившись в возрасте 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней, нападающий петербургского СКА побил рекорд Александра Овечкина.

"Нечасто увидишь такой гол: он за доли секунды решил эпизод, это супергол просто. Мичков хорошо звеном играл с Артёмом Галимовым и Даниилом Вовченко. Игрой довольны всё равно, это опыт для молодых", — сказал Зубов.

МИЧКОООООООВ!!!!

Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021

По его словам, шайба Мичкова стала определённым унижением для вратаря и защитников сборной Швеции.

Встреча завершилась победой скандинавской команды со счётом 4:2. Для россиян поражение стало вторым подряд на Кубке Карьяла. Ранее наши хоккеисты уступили Финляндии (0:3).