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"Просто супергол": Тренер сборной России по хоккею похвалил Мичкова за шайбу в ворота шведов

16-летний форвард стал самым молодым игроком, отличившимся в матче за национальную команду.

13 ноября, 15:12
<p>Фото © ФХР</p>

Фото © ФХР

Тренер сборной России Сергей Зубов заявил, что шайбы, подобные той, которую Матвей Мичков забросил в ворота шведов в матче Кубка Карьяла, нечасто можно увидеть в современном хоккее. Об этом он рассказал журналистам.

Мичков стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея. На 22-й минуте матча он поднял шайбу на крюк за воротами и резким движением занёс её в сетку. Отличившись в возрасте 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней, нападающий петербургского СКА побил рекорд Александра Овечкина.

"Нечасто увидишь такой гол: он за доли секунды решил эпизод, это супергол просто. Мичков хорошо звеном играл с Артёмом Галимовым и Даниилом Вовченко. Игрой довольны всё равно, это опыт для молодых", — сказал Зубов.

По его словам, шайба Мичкова стала определённым унижением для вратаря и защитников сборной Швеции.

Встреча завершилась победой скандинавской команды со счётом 4:2. Для россиян поражение стало вторым подряд на Кубке Карьяла. Ранее наши хоккеисты уступили Финляндии (0:3).

Второе поражение подряд: Сборная России по хоккею проиграла Швеции на Кубке Карьяла

Второе поражение подряд: Сборная России по хоккею проиграла Швеции на Кубке Карьяла

Зубов исполнял обязанности главного тренера сборной России в матче со шведами. Руководивший командой в игре с финнами Олег Браташ накануне покинул расположение нашей дружины по семейным обстоятельствам.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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