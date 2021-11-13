Депутат Госдумы отметил вклад волонтёров акции #МыВместе в борьбу с пандемией

Депутат Кастюкевич рассказал о вкладе российских волонтёров акции #МыВместе в период пандемии. Видео © LIFE

Первый зампредседателя Комитета молодёжной политики и замруководителя фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич рассказал о помощи волонтёров акции #МыВместе людям в условиях распространения коронавирусной инфекции. Он напомнил, что подключить добровольцев пришлось около года назад, чтобы разгрузить медиков.

"Если раздавать медикаменты через аптеки, то получается, что человек приходит и кого-то может заразить ковидом. И кто пойдёт? Ну, конечно же, на тот момент откликнулись волонтёры. К весне ситуация начала выравниваться. Даже к февралю было понятно, что да, это сделали мы", — пояснил депутат в эфире шоу "Дайте сказать!".

По словам Кастюкевича, сейчас обстановка достаточно сложная и врачи региональных больниц жалуются на нехватку сил и времени на всех больных. И снова на помощь пришли волонтёры акции #МыВместе: они становятся донорами крови, обеспечивают нуждающихся средствами индивидуальной защиты, а часть добровольцев принимает в кол-центрах поступающие от населения заявки.