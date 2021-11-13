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Депутат Госдумы отметил вклад волонтёров акции #МыВместе в борьбу с пандемией

Благодаря их помощи в России в 2021 году снизился процент госпитализаций, добровольцы вновь активизировали деятельность на фоне новой волны ковида.

13 ноября, 17:14

Депутат Кастюкевич рассказал о вкладе российских волонтёров акции #МыВместе в период пандемии. Видео © LIFE

Первый зампредседателя Комитета молодёжной политики и замруководителя фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич рассказал о помощи волонтёров акции #МыВместе людям в условиях распространения коронавирусной инфекции. Он напомнил, что подключить добровольцев пришлось около года назад, чтобы разгрузить медиков.

"Если раздавать медикаменты через аптеки, то получается, что человек приходит и кого-то может заразить ковидом. И кто пойдёт? Ну, конечно же, на тот момент откликнулись волонтёры. К весне ситуация начала выравниваться. Даже к февралю было понятно, что да, это сделали мы", пояснил депутат в эфире шоу "Дайте сказать!".

По словам Кастюкевича, сейчас обстановка достаточно сложная и врачи региональных больниц жалуются на нехватку сил и времени на всех больных. И снова на помощь пришли волонтёры акции #МыВместе: они становятся донорами крови, обеспечивают нуждающихся средствами индивидуальной защиты, а часть добровольцев принимает в кол-центрах поступающие от населения заявки.

Депутат Госдумы рассказал о мерах поддержки волонтёров акции #МыВместе

Депутат Госдумы рассказал о мерах поддержки волонтёров акции #МыВместе

Также в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Кастюкевич объяснил необходимость ввести систему обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и для проезда на транспорте, в частности для путешествий на самолётах. Смотрите по ссылке.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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