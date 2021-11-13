В США рассказали о наличии у России компромата, способного "взорвать" Белый дом

В руках России могут находиться сведения, опасные для Белого дома Соединённых Штатов, касающиеся подготовки к выборам 2016 года, когда республиканцы и демократы оказались в глупом положении. Такое предположение озвучил в своей колонке обозреватель Wall Street Journal Холман В. Дженкинс – младший.

Журналист пишет, что данный вывод он сделал, проанализировав действия главы ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. По версии колумниста, Коми якобы руководствовался полученными им российскими разведданными, которые сильно дискредитировали демократов.

"Он [Коми] вновь открыл дело Хиллари прямо перед днём выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа", — уверен автор.

Дженкинс напомнил читателям, что практически все американские президенты, вне зависимости от партийной принадлежности, пытались наладить диалог с Россией. По его версии, Москва может повлиять на их перспективы переизбрания. Но главный вывод, который сделал колумнист: РФ в состоянии перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США и "взорвать" Белый дом в случае опубликования конкретных данных.

"Вся эта неразбериха даёт администрации [президента США Джо] Байдена дополнительную причину ходить вокруг [президента РФ Владимира] Путина на цыпочках. Информационная игра между США и Россией — столько же секретов, которые они хранят друг для друга, сколько секретов, которые они хранят друг от друга. И правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей", — подытожил Дженкинс.