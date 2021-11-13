Погибшего при задержании мошенников подполковника СОБРа похоронили с воинскими почестями
Проводить офицера в последний путь и выразить соболезнования его семье прибыли губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.
Фото © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В Петербурге с воинскими почестями похоронили старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования "Гранит" Росгвардии подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего утром 9 ноября при задержании мошенников. Церемонию прощания посетило высшее руководство города, области и командование Росгвардии.
"В церемонии прощания приняли участие родные и близкие офицера, жители региона, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Павел Дашков, начальник Главного управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов, начальник ГУ Росгвардии генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев, действующие сотрудники и ветераны СОБРа, военнослужащие и сотрудники ведомства", — сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Проводить погибшего офицера в последний путь и выразить соболезнования его семье также прибыли губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко. Подполковника похоронили на Серафимовском кладбище. На траурной церемонии почётный караул военнослужащих Росгвардии отдал воинские почести Захарову.
Напомним, 9 ноября при задержании банды телефонных мошенников в Санкт-Петербурге погиб подполковник Росгвардии — один из злоумышленников сбил его на авто, пытаясь скрыться. Погибшим сотрудником оказался Евгений Захаров — старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит", ветеран боевых действий. Подполковника представят к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи. Телефонный мошенник, который насмерть сбил сотрудника СОБРа, на допросе заявил, что принял его за бандита.
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