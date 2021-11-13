Погибшего при задержании мошенников подполковника СОБРа похоронили с воинскими почестями

В Петербурге с воинскими почестями похоронили старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования "Гранит" Росгвардии подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего утром 9 ноября при задержании мошенников. Церемонию прощания посетило высшее руководство города, области и командование Росгвардии.

"В церемонии прощания приняли участие родные и близкие офицера, жители региона, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Павел Дашков, начальник Главного управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов, начальник ГУ Росгвардии генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев, действующие сотрудники и ветераны СОБРа, военнослужащие и сотрудники ведомства", — сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.