Сборная России по футболу прилетела в Хорватию на решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022
Для того чтобы получить прямую путёвку в финальный турнир, нашей команде достаточно сыграть вничью.
Фото © РФС
Сборная России по футболу прилетела в Сплит для участия в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Хорватии. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.
📍 𝗦𝗽𝗹𝗶𝘁, 𝗖𝗿𝗼𝗮𝘁𝗶𝗮 pic.twitter.com/BLZGOIUTx7— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021
Матч состоится в воскресенье, 14 ноября, на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
Сборная России возглавляет таблицу отборочной группы H, набрав в девяти матчах 22 очка. На второй позиции Хорватия, у которой 20 баллов. У Словакии и Словении по 11 очков. В активе Мальты и Кипра по пять баллов.
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Прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
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