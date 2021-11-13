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Сборная России по футболу прилетела в Хорватию на решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022

Для того чтобы получить прямую путёвку в финальный турнир, нашей команде достаточно сыграть вничью.

13 ноября, 16:36

Фото © РФС

Сборная России по футболу прилетела в Сплит для участия в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Хорватии. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.

Матч состоится в воскресенье, 14 ноября, на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Сборная России возглавляет таблицу отборочной группы H, набрав в девяти матчах 22 очка. На второй позиции Хорватия, у которой 20 баллов. У Словакии и Словении по 11 очков. В активе Мальты и Кипра по пять баллов.

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Прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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