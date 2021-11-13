Сборная России по футболу прилетела в Хорватию на решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022
Чтобы напрямую выйти в финальную часть турнира, нашей команде достаточно ничьей.
Сборная России по футболу прилетела в Сплит для участия в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Хорватии. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.
📍 𝗦𝗽𝗹𝗶𝘁, 𝗖𝗿𝗼𝗮𝘁𝗶𝗮 pic.twitter.com/BLZGOIUTx7— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021
Матч состоится в воскресенье, 14 ноября, на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
Сборная России возглавляет таблицу отборочной группы H, набрав в девяти матчах 22 очка. На второй позиции Хорватия, у которой 20 баллов. У Словакии и Словении по 11 очков. В активе Мальты и Кипра по пять баллов.
Прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
Фото © РФС