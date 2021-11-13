Третьяк и Овечкин остались позади: Как новая звезда российского хоккея бьёт рекорд за рекордом В совсем юном возрасте он не только демонстрирует фантастическую результативность, но и забрасывает удивительно красивые шайбы. Уже сейчас его сравнивают с легендами мирового хоккея. 13 ноября, 15:18 Фото © ФХР

Сборная России по хоккею неудачно стартовала на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. В Хельсинки команда, выставившая на турнир экспериментальный состав, по всем статьям уступила Финляндии со счётом 0:3. За всю игру наши спортсмены сделали по воротам соперника лишь 17 бросков. По этому показателю хозяева площадки превзошли россиян в два раза.

16-летний дебютант

Но был у наших болельщиков и повод для радости. Первый матч за сборную провёл нападающий петербургского СКА Матвей Мичков. Он стал самым молодым дебютантом национальной команды в истории отечественного хоккея, выйдя на лёд в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 2 дней.

Ранее рекорд сборной России принадлежал Александру Овечкину, сыгравшему за сборную в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 15 дней. Мичков побил и феноменальное достижение Владислава Третьяка. Легендарный вратарь впервые сыграл за сборную СССР в возрасте 17 лет, 7 месяцев и 8 дней. Примечательно, что обе легенды отечественного хоккея дебютировали в сборной на турнирах, ныне входящих в состав Евротура.

💥Это рекорд!



Выйдя на лед в первом матче России на Кубке Карьяла-2021, Матвей Мичков стал самым молодым игроком сборной в истории отечественного хоккея#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Mh6o3mlveM — Хоккей России (@russiahockey) November 11, 2021

Ещё до матча Мичкова поздравил сам Овечкин. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" не сомневается, что юного нападающего ждёт большое будущее в хоккее.

— Привет, Матвей! Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего. Работай, у тебя всё получится, — напутствовал Александр Великий.

✊ Ови на связи! Александр Овечкин поздравил нападающего Матвея Мичкова с вызовом в национальную сборную на Кубок Карьяла.

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16-летний Мичков готов побить рекорд Овечкина, который впервые сыграл за сборную России в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Fy18g2F3yp — Хоккей России (@russiahockey) November 10, 2021

Сыграл достойно

В матче против Финляндии Мичков играл в четвёртом звене. Вместе с ним в нападении действовали 22-летний Иван Чехович из нижегородского "Торпедо" и 19-летний Иван Зинченко из подмосковного "Витязя", которого в третьем периоде удалили до конца встречи за удар соперника в голову. Мичков, как и вся наша сборная, ничем выдающим не отметился, хотя и сделал бросок по воротам в первой же смене. К тому же и игрового времени у нашего хоккейного вундеркинда было не много.

— Надеюсь, что Мичкова мы не сломали. Подскажем ему, поправим его не совсем зрелую игру без шайбы. Проявил навыки, даже по воротам бросил. Для четвёртого звена нормально, что они играют меньше, там самые молодые, неопытные, — заявил возглавляющий сборную России на Кубке Карьяла Олег Браташ.

По достоинству оценил дебют Мичкова и Третьяк. Президент ФХР пожелал юному хоккеисту успехов в карьере и выразил надежду, что в субботнем матче Евротура против Швеции у него будет больше игрового времени.

— Здорово, что у нас растёт такой парень, как Мичков. Дай бог ему расти и развиваться. Игра на таком уровне — большой опыт для него. Для 16 лет достойно сыграл. Думаю, в субботу со шведами сыграет уже весь матч, — отметил Третьяк.

Рекорды с детских лет

Примечательно, что Мичков начал демонстрировать космическую результативность ещё в совсем юном возрасте. Первые шаги в хоккее он делал в пермском "Молоте", но уже в девять лет оказался в ярославском "Локомотиве". В сезоне 2019/2020 нападающий провёл 26 матчей за "Локо-2004" в первенстве для игроков не старше 16 лет и набрал 109 очков (70 шайб + 39 результативных передач). Это просто не укладывается в голове, но он поражал ворота соперников в среднем 2,7 раза за игру.

В мае 2020 года Мичков перешёл в СКА. В Санкт-Петербурге он продолжил бить рекорды. В феврале 2021 года Матвей забил 30-й гол в сезоне Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Это позволило ему обновить рекорд нынешней суперзвезды НХЛ Никиты Кучерова по голам в лиге до 17 лет. По окончании сезона 2020/2021 Мичков стал самым молодым лучшим снайпером в истории МХЛ, забросив 38 шайб в 56 встречах и побив ещё один рекорд Кучерова.

В нынешнем сезоне нападающий дебютировал в КХЛ. Он стал первым хоккеистом 2004 года рождения, сыгравшим в лиге. Уже в третьем для себя матче в КХЛ Мичков поразил ворота соперников. Это произошло во встрече с владивостокским "Адмиралом" (9:2). В той игре Матвей забросил две шайбы и сделал результативную передачу, набрав три очка.

Фото © ХК СКА

В 2020 году форвард стал самым результативным игроком в истории юношеских Олимпийских игр, набрав в четырёх встречах в Лозанне 14 очков (девять шайб и пять результативных передач). По итогам турнира в Швейцарии Мичков завоевал золото в составе сборной России.

На юниорском чемпионате мира – 2021 в США в матче против сборной Германии (6:1) Мичков оформил покер. Один из своих голов он забил в стиле лакросс. Подняв шайбу на крюк за воротами, он резким движением занёс её в сетку. По окончании турнира Матвей стал лучшим снайпером и бомбардиром, набрав в семи встречах 16 баллов (12 голов и четыре передачи). Попутно он побил рекорд Овечкина, в возрасте 16 лет, 4 месяцев и 20 дней став самым молодым российским автором покера на юниорском первенстве мира.

Под угрозой ещё один рекорд Овечкина

Уже сейчас Мичков присматривается к ещё одному фантастическому достижению Александра Великого. В сентябре 2003 года Овечкин на этапе Евротура в Пардубице — Кубке Ческе Пойштовны — стал самым молодым автором гола в составе сборной России. Он поразил ворота шведов в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 18 дней. На то, чтобы улучшить это достижение, у Матвея есть больше года.

— Есть ли мечта стать самым молодым автором гола в сборной? Конечно, хочется. Но ещё больше хочется, чтобы команда побеждала в следующих играх и мы набирали бы очки, — говорит Мичков.

Уже сейчас форварда называют главным фаворитом драфта НХЛ 2023 года. Безусловно, у него есть все шансы пойти по пути Овечкина и стать суперзвездой сильнейшей лиги мира. Но всё-таки хотелось бы, чтобы до отъезда за океан он принёс пользу нашему хоккею, выиграв со сборной ценные трофеи.

Авторы Роман Фейгин