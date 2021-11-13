Бывший наставник "Спартака" Каррера стал одним из кандидатов на пост тренера "Химок"

Одним из кандидатов на пост главного тренера подмосковных "Химок" является бывший наставник столичного "Спартака" Массимо Каррера. Об этом передаёт "РБ-Спорт".

Сообщается, что клуб также может возглавить главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов. Руководство "Химок" планирует определиться с новым наставником на следующей неделе.

В конце октября подмосковный клуб расторг контракт с главным тренером Игорем Черевченко. С тех пор его обязанности исполнял наставник второй команды Игорь Ющенко.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.