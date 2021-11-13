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Бывший наставник "Спартака" Каррера стал одним из кандидатов на пост тренера "Химок"

Он возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год, приведя их к титулу чемпиона России.

13 ноября, 16:06
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Одним из кандидатов на пост главного тренера подмосковных "Химок" является бывший наставник столичного "Спартака" Массимо Каррера. Об этом передаёт "РБ-Спорт".

Сообщается, что клуб также может возглавить главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов. Руководство "Химок" планирует определиться с новым наставником на следующей неделе.

В конце октября подмосковный клуб расторг контракт с главным тренером Игорем Черевченко. С тех пор его обязанности исполнял наставник второй команды Игорь Ющенко.

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Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Последней командой Карреры был итальянский "Бари", выступающий в третьем итальянском дивизионе. В апреле 2021 года он был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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