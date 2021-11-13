"Мечтать — правильно": Рекордсмен сборной России Мичков заявил о желании сыграть на Олимпиаде в Пекине
Зимние игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.
Фото © ФХР
Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков мечтает попасть в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.
Сегодня Мичков стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея. На 22-й минуте матча против Швеции на Кубке Карьяла (2:4) он поднял шайбу на крюк за воротами и резким движением занёс её в сетку. Отличившись в возрасте 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней, форвард петербургского СКА побил рекорд Александра Овечкина.
"Пусть я только начал в сборной, но я мечтаю попасть на Олимпиаду в Пекин. Мне кажется, это правильно — мечтать об этом. Нет, пока Овечкин не звонил мне с поздравлениями", — заявил Мичков.
МИЧКОООООООВ!!!!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021
Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH
По словам нападающего, подобные броски он отдельно отрабатывает после тренировок.
"Шайба легла на крюк, как надо, так что решил попробовать. Пока не смотрел даже, что с телефоном творится сейчас. Забивал уже такие, да, не раз. Когда есть возможность, пробую", — отметил юный хоккеист.
Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею встретится с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
Хоккей. Интересное по теме
Третьяк и Овечкин остались позади: Как новая звезда российского хоккея бьёт рекорд за рекордом
сегодня в 15:18
"Просто супергол": Тренер сборной России по хоккею похвалил Мичкова за шайбу в ворота шведов
сегодня в 15:12
Второе поражение подряд: Сборная России по хоккею проиграла Швеции на Кубке Карьяла
сегодня в 14:12
Комментариев: 0