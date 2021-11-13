Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков мечтает попасть в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

Сегодня Мичков стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея. На 22-й минуте матча против Швеции на Кубке Карьяла (2:4) он поднял шайбу на крюк за воротами и резким движением занёс её в сетку. Отличившись в возрасте 16 лет, 11 месяцев и четырёх дней, форвард петербургского СКА побил рекорд Александра Овечкина.

"Пусть я только начал в сборной, но я мечтаю попасть на Олимпиаду в Пекин. Мне кажется, это правильно — мечтать об этом. Нет, пока Овечкин не звонил мне с поздравлениями", — заявил Мичков.

МИЧКОООООООВ!!!!

Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021

По словам нападающего, подобные броски он отдельно отрабатывает после тренировок.

"Шайба легла на крюк, как надо, так что решил попробовать. Пока не смотрел даже, что с телефоном творится сейчас. Забивал уже такие, да, не раз. Когда есть возможность, пробую", — отметил юный хоккеист.