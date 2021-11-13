Россиянам рассказали о продуктах, которые подешевеют к Новому году

Оливье, селёдка под шубой и "не трогай, это на Новый год" уже совсем близко. Тем временем стало известно, какие товары подешевеют к празднику. Например, стоит ожидать снижения цен на птицу из-за низкого спроса, поделилась с Ura.ru представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

"Некоторые продукты к Новому году дешевеют. Это касается, например, цен на мясо птицы. Цена на мясо птицы традиционно растёт в так называемый шашлычный сезон, который длится с апреля по октябрь, затем цена снижается. Осенью птицы становится больше, спрос падает, что позволяет сократить рост цен. Сразу после Нового года стоимость птицы резко падает по причине снижения спроса", — рассказала Ирина Нагайцева.

По словам эксперта, обычно перед праздниками магазины снижают цены на товары. Кроме того, большое количество продуктов для новогоднего стола продаётся по акциям. Рост продаж со скидками соответствует тренду низкой покупательной способности населения, который сегодня, к сожалению, сохраняется. Цены на продукты с длительным сроком хранения не будут дорожать.