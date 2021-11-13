Депутат раскрыл секрет успеха Моргенштерна, который покорил молодёжь и заработал миллионы

Депутат Кастюкевич объяснил, почему Моргенштерн интересен молодёжи. Видео © LIFE

Работа рэпера Моргенштерна — делать хайп. Он говорит правду, поэтому он молодёжи и нравится, но порой артист перегибает ради шумихи и повышенного интереса, считает первый замглавы Комитета Государственной думы по молодёжной политике Игорь Кастюкевич.

По его мнению, достоинство Моргенштерна в том, что он помогает другим ребятам самореализоваться, берёт в свою команду, подбирает людей. Однако рэперу нужно самостоятельно выстроить фокус в некоторых вещах, считает депутат.

"С другой стороны, если перегибать не будет, тогда, наверное, и интерес к нему будет пропадать. Вот я сейчас заяви что-нибудь — и я сразу завтра буду в топе "Яндекса". Но я так не думаю, я говорю, как оно есть. Собственно говоря, ему я готов об этом сказать. Но, к сожалению, разговор по душам у нас не получится, потому что мы зайдём в историю шоу-бизнеса. А так, тет-а-тет, без камер, можно было бы поговорить", — сказал Кастюкевич в эфире шоу "Дайте сказать!".

Также депутат прокомментировал слова Моргенштерна о том, что он не видит смысла в ежегодном праздновании Дня Победы. Высказывание рэпера вызвало бурную общественную реакцию, но, по мнению Кастюкевича, там не было ничего оскорбительного, не было прямой атаки в лоб.