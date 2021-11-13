Террористы жестоко убили офицера с семьёй и ещё четверых военнослужащих в Индии
Его отряд нападавшие застали во время перехода от занимаемых ранее позиций в сторону передового лагеря.
Фото © Getty Images / Sakib Ali / Hindustan Times
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным погибших при атаке террористов на конвой индийских сухопутных сил в северо-восточном штате Манипур. Жертвами нападения стали офицер с семьёй (жена и сын), а также четверо военнослужащих из элитного подразделения "Ассамские стрелки".
"Решительно осуждаю нападение террористов на отряд "Ассамских стрелков". Отдаю дань уважения всем, кто стал жертвами данной атаки. Их жертву мы никогда не забудем. Приношу свои глубочайшие соболезнования", — написал политик в своём твиттере.
Как уточняет телеканал NDTV, в момент нападения батальон "Ассамских стрелков" двигался со стороны своих позиций в передовой лагерь. После атаки район оцепили, продолжается прочёсывание местности в поисках экстремистов. Журналисты уточняют, что в Манипуре действуют несколько сепаратистских группировок, но пока ни одна из них не взяла ответственность за вылазку.
Ранее Лайф рассказывал, как снайпер террористов застрелил сирийского военного в Идлибе. Из-за действий боевиков пострадал также мирный житель. Он попал под миномётный удар террористов из района населённого пункта Дуайр-эль-Акрад по правительственным силам в районе Сафсафа.
Комментариев: 0