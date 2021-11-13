Двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем в Чувашии

Прокуратура Чебоксарского района организовала проверку по факту возможного отравления суррогатным алкоголем нескольких человек, двое из которых погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

"В настоящее время подтверждена гибель двух лиц, одна из пострадавших доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается медицинская помощь. Детей среди пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Несчастный случай произошёл в доме по улице Водопроводной деревни Вурманкас-Туруново Чебоксарского района. Сообщение об обнаружении нескольких человек без признаков жизни поступило в полицию 13 ноября около 10:00 утра.