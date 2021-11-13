НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем в Чувашии

Сообщение об обнаружении двух человек без признаков жизни поступило в полицию утром 13 ноября, ещё одна женщина находится в больнице.

13 ноября, 15:38
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Прокуратура Чебоксарского района организовала проверку по факту возможного отравления суррогатным алкоголем нескольких человек, двое из которых погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

"В настоящее время подтверждена гибель двух лиц, одна из пострадавших доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается медицинская помощь. Детей среди пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Несчастный случай произошёл в доме по улице Водопроводной деревни Вурманкас-Туруново Чебоксарского района. Сообщение об обнаружении нескольких человек без признаков жизни поступило в полицию 13 ноября около 10:00 утра.

В МВД предложили ввести госрегулирование оборота метанола после массовых отравлений

В МВД предложили ввести госрегулирование оборота метанола после массовых отравлений

Ранее в Югре полицейские изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя. Владельцы спиртных напитков сомнительного происхождения намеревались реализовывать их в двух населённых пунктах региона.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1