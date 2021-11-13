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Украинский генерал перечислил области, которые могут войти в состав России

Он отметил, что это в основном регионы, где пророссийские настроения особенно сильны.

13 ноября, 16:08

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

На Украине есть по меньшей мере пять территорий Незалежной, которые могли бы войти в состав РФ. Такое мнение озвучил бывший глава Закарпатской областной государственной администрации генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.

"Под угрозой проекта "Новороссия" — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. Я беру там, где, по данным РФ, больше пророссийских настроений", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в программе "Большая пятница".

Москаль считает, что, несмотря на заверения киевских властей о том, что "всё хорошо, всё спокойно", ситуация совершенно иная, так как в данных регионах среди населения сильны симпатии к России.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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