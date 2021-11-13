Украинский генерал перечислил области, которые могут войти в состав России

На Украине есть по меньшей мере пять территорий Незалежной, которые могли бы войти в состав РФ. Такое мнение озвучил бывший глава Закарпатской областной государственной администрации генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.

"Под угрозой проекта "Новороссия" — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. Я беру там, где, по данным РФ, больше пророссийских настроений", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в программе "Большая пятница".