Украинский генерал перечислил области, которые могут войти в состав России
Он отметил, что это в основном регионы, где пророссийские настроения особенно сильны.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
На Украине есть по меньшей мере пять территорий Незалежной, которые могли бы войти в состав РФ. Такое мнение озвучил бывший глава Закарпатской областной государственной администрации генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.
"Под угрозой проекта "Новороссия" — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. Я беру там, где, по данным РФ, больше пророссийских настроений", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в программе "Большая пятница".
Москаль считает, что, несмотря на заверения киевских властей о том, что "всё хорошо, всё спокойно", ситуация совершенно иная, так как в данных регионах среди населения сильны симпатии к России.
Ранее в США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным СМИ, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует никакого вторжения на территорию Незалежной.
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